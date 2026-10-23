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L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match del Maradona contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

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Quanto vale questa partita considerando il gap in classifica e la forza della Roma?

"Vale tanto, è una gara importante, è sempre un Napoli-Roma, la Roma fa bene dall'anno scorso, s'è qualificata in Champions, è a ridosso del primo posto, Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, è una squadra con entusiasmo, di buona tecnica, quindi sarà complicato e difficile ma è importante perché dopo 3 partite con due vittorie ed un pari siamo scivolati a Venezia e sarebbe bello riprendere il cammino in campionato sapendo che non sarà facile e non è l'ultima gara della stagione che decide se entri o non entri in Champions, o se vinci o no il campionato, ma siamo all'ottava e dobbiamo migliorare le situazioni di campo più deficitarie, qual è? Senza il possesso, ci entrano troppo dentro, su quello bisogna migliorare e poi serve continuità tramite i risultati e solo con una serie ti riagganci".

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Le sue squadre hanno sempre un'impronta, un equilibrio ed una solidità. Questo Napoli non ha la sua impronta, quanto manca? Che problema c'è?

Quale progresso si attende domani?

"Il modo più semplice di rispondere sarebbe ho cambiato momodo, abbandono la difesa ed andiamo tutti all'attacco, ma serve equilibrio. Ce la portiamo dietro dall'inizio. L'obiettivo è recuperare tutti i giocatori"."La cosa principale è che quando non siamo in possesso, soprattutto quando siamo nella nostra metà campo, lì bisogna dare l'impressione di essere più forti. Poi i progressi vanno fatti con i risultati, si può parlare di buone partite, ma alla fine come dico sempre il risultato condiziona il giudizio".