Alla vigilia di Venezia-Inter, Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara del Penzo. "Sfide complicate come lo sono tutte e come lo saranno tutte da qui alla fine, chi per un motivo e chi per un altro. Io parlo di sfide che ci danno la possibilità di crescere ulteriormente. Dal mio arrivo abbiamo fatto quasi due settimane di lavoro, con tre partite di mezzo, comprendendo quella di domani. Ho potuto valutare le caratteristiche dei giocatori in maniera più specifica, stiamo recuperando giocatori come Busio e Bella-Kotchap che sono stati integrati per recuperare ritmo partita, vediamo ora le possibilità di minutaggio che potranno avere per farli crescere".

"C'è sempre l'ambizione di essere competitivi e di fare punti, sappiamo che non è facile contro certe realtà. Ma se devo analizzare un processo logico di pensiero penso che a Genova abbiamo avuto i numeri per meritare di vincerla, nella partita dove abbiamo concesso di meno in assoluto. Eppure l'abbiamo persa: questa è la Serie A, l'ho detto ai ragazzi. Dobbiamo essere coscienti del fatto che non basta fare le cose bene, bisogna farle meglio degli altri".

Getty Images

"Di contro non ci si aspettava forse la vittoria contro il Napoli. Due partite, tre punti, bisogna sempre avere l'attenzione al risultato, ma in questo momento è anche sul processo di crescita e credo che l'Inter arrivi a fare il sunto di tutto ciò che serve ad una squadra come la nostra per essere competitivi a certi livelli. Ci siamo preparati con attenzione, abbiamo recuperato, domani vedremo".

Che Venezia si aspetta?

A sorpresa Duncan è tornato fra i convocati: gli ha parlato? È pronto?

"Una squadra che abbia ambizione, che conosca i propri lavori, ma che dovrà avere umiltà. L'Inter sa fare molte cose e tutte bene, questo non significa che sia ingiocabile. Dobbiamo essere perfetti cercando di fare un altro passetto in avanti, essendo disposti anche a prendere facciate, come dico ai ragazzi, ma cercando la quadratura che ci permetta di competere davvero per il nostro obiettivo"."Io Alfred lo conosco benissimo. Credo di essere stato proprio io a farlo giocare titolare in Serie B quando arrivava dalla Primavera. È un giocatore intelligente, che conosco. Uno che sa stare all'interno del gruppo. Poi è anche vero che c'è un lavoro da fare dietro. Lui si è sempre allenato con il giusto spirito. Lo useremo servirà alla causa, magari domani chi lo sa".

(Tuttomercatoweb.com)