Intervenuto in conferenza stampa, Kosta Runjaic , tecnico dell'Udinese, ha parlato così di Alexis Sanchez : "Alexis è un ragazzo a cui non bisogna insegnare nulla, chiaramente ci vuole ancora un po' di tempo affinchèìP riesca ad adattarsi alle nostre esigenze, non siamo il Barcellona o l'Arsenal, Il suo infortunio è durato un po' di tempo, ha bisogno di tempo per ritornare in forma, è un ragazzo intelligente che in tante situazioni può leggere meglio il momento rispetto a tanti altri, abbiamo giocato però a lungo senza di lui sviluppando certi meccanismi.

Lavoriamo in maniera molto intensa già con gli attaccanti, ha giocato nel 3-5-2 già all'Inter e sa cosa serve. Con l'Atalanta ha giocato molto bene, nel primo tempo di Como non è stata una gara facile, ha visto pochi palloni, in alcuni momenti poteva fare meglio. Stiamo lavorando tutti insieme e vedremo come evolverà la situazione, non giudico un giocatore del genere per via dell'età, può essere anzi un vantaggio, può fornirci esperienza, tutta la squadra deve fornire la giusta prestazione. E' importante avere più giocatori in grado di fare la differenza, speriamo che quando sarà necessario metta in mostra queste doti, perché le ha per fare la differenza".