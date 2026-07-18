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"Abbiamo riscoperto qualcosa di estremamente prezioso, ovvero il fatto che la gente guardi le nostre partite in televisione indossando la maglia dell'Argentina e abbracciandosi. È qualcosa che ci commuove enormemente, non può essere altrimenti, tanto più che in una Coppa del Mondo questa unità, questo spirito di squadra, sono essenziali".

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Queste le parole, nella conferenza stampa delle finaliste del Mondiale a New York, del ct dell'Argentina Lionel Scaloni. "La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona - ha raccontato -. Spero che domenica vinceremo, ma se non dovessimo vincere penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti, spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro Paese".

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Scaloni ha poi parlato di Messi ("Bisogna goderselo, dobbiamo dare importanza a ciò che fa, è lui la storia, è lui la leggenda"), non dando certezze quando gli hanno chiesto se la finale di domenica sarà l'ultima partita della Pulce con l'Argentina: "Che ne so, chiedetelo a lui! Non smette mai di sorprenderci, è una domanda che dovreste fare a lui".