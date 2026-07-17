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Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato così degli obiettivi stagionali dei bianconeri: "Ora stiamo analizzando un campionato dove non abbiamo raggiunto il risultato ma non un campionato sbagliato. Noi abbiamo fatto molte cose fatte bene con i contenuti giusti.

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Ovviamente dobbiamo migliorare alcuni comportamenti nel tenere lo stesso livello di prestazioni. Noi siamo convinti di poter pensare di poter competere per arrivare in Champions, perché questo ci aspetta chiamandoci cosi. Noi vogliamo competere per l'alta classifica, però dobbiamo esser bravi a fare quelle cose di cui parlavo prima. Ora per parlare di Scudetto siamo abbastanza distanti".