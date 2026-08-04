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"Avere giocatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio, hanno contribuito a rendere la squadra più forte: ora lavoriamo per trovare gli equilibri, sono soddisfatto del lavoro della società".

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Così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, accoglie Kolo Muani e Alajbegovic. "Lo scorso anno è stato fatto un buonissimo percorso, dove la squadra ha giocato un calcio bellissimo e produttivo da un punto di vista dei risultati - ha aggiunto attraverso il sito della juventus da Hong Kong, dove i bianconeri si preparano ad affrontare il Chelsea - e il mio progetto è poter continuare sulla linea di quel periodo e di quelle partite, mettendoci ancora qualcosa sopra".

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La Juve se la vedrà con i Blues: "Mi aspetto di giocare contro una squadra fortissima, con un allenatore bravo e capace - ha spiegato Spalletti - e sarà una gara impegnativa: bisogna partire subito forte per essere già al livello delle squadre come il Chelsea".