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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

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Cosa augura alla Juventus?

Che cosa le resta di questo anno alla Juve?

"Auguro di vedere i pensieri e le speranza dei tifosi. Poi di vedere una squadra che raccoglie tutte quelle cose che i tifosi meritano di avere a disposizione. C'è solo una strada per vincere le partite: avere più voglia dei nostri avversari"."Mi resta tutto il percorso che abbiamo fatto e attualmente non ci vede soddisfatti. Ci sono successe delle cose che hanno creato delle difficoltà. Io e la squadra vogliamo rimettere sulla carreggiata la Juventus. Noi viviamo e lavoriamo per quello. Noi pensiamo soprattutto a quello e dobbiamo andare a riconquistare il rispetto che qualcuno ci ha tolto. Io voglio che succeda questo".

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Aveva già vissuto una situazione simile?

"Ci sono già passato da diverse parti, perché ho avuto la fortuna di allenare squadre che hanno lottato per vincere o squadra dove dovevo sistemare la classifica. Quando non fai risultati con la Juventus la risonanza diventa più battente e lo ritrovi in qualsiasi angolo per vivere una vita normale. Ho già vissuto questa situazione e non sarà nemmeno l'ultima".

(Fonte: TMW)