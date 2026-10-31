L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli
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L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Allianz Stadium contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:
Cosa augura alla Juventus?"Auguro di vedere i pensieri e le speranza dei tifosi. Poi di vedere una squadra che raccoglie tutte quelle cose che i tifosi meritano di avere a disposizione. C'è solo una strada per vincere le partite: avere più voglia dei nostri avversari".
Che cosa le resta di questo anno alla Juve?"Mi resta tutto il percorso che abbiamo fatto e attualmente non ci vede soddisfatti. Ci sono successe delle cose che hanno creato delle difficoltà. Io e la squadra vogliamo rimettere sulla carreggiata la Juventus. Noi viviamo e lavoriamo per quello. Noi pensiamo soprattutto a quello e dobbiamo andare a riconquistare il rispetto che qualcuno ci ha tolto. Io voglio che succeda questo".
Aveva già vissuto una situazione simile?"Ci sono già passato da diverse parti, perché ho avuto la fortuna di allenare squadre che hanno lottato per vincere o squadra dove dovevo sistemare la classifica. Quando non fai risultati con la Juventus la risonanza diventa più battente e lo ritrovi in qualsiasi angolo per vivere una vita normale. Ho già vissuto questa situazione e non sarà nemmeno l'ultima".
(Fonte: TMW)
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