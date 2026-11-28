"La sconfitta di stasera non cambia il nostro percorso, contro di loro può anche succedere di crollare mentalmente. L'Inter ti fa pagare il minimo errore. Ci può stare, ma dovevamo essere più intelligenti, non avere paura di sbagliare e soprattutto farci trovare pronti dopo l'errore. Dopo il 3-0 del primo tempo siamo stati un po' più maturi nella ripresa, ma sono comunque orgoglioso della squadra e di come ha lottato fino all'ultimo minuto. Questa sconfitta deve darci una lezione importante", ha detto Johan Vásquez in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Genoa.

Martedì sarete di nuovo qui contro l'Inter.

"E' strano, ma è il bello del calcio anche. Sono due tornei diversi, ma dobbiamo provare ad andare più in alto possibile. Ovviamente con la testa giusta".

Cosa bisognerà fare in Coppa Italia?

"E' stato un primo tempo un po' bugiardo stasera, il loro portiere ha fatto due parate clamorose. Se avessimo fatto gol sarebbe cambiata la partita. Complimenti a lui e a loro in ogni caso. Dobbiamo fissare la testa sui dettagli, oggi in qualche momento abbiamo avuto il possesso, ma dobbiamo cambiare soprattutto atteggiamento quando hanno loro la palla. Ti fanno pagare il minimo errore, non ti perdonano. Se vogliamo avere ambizione bisogna essere più intelligenti contro loro".

L'assenza di Ostigard si è sentita tanto.

"L'abbiamo sentito, sta migliorando, speriamo torni presto con noi. Sono cose della vita, la cosa più importante è che lui stia bene. Abbiamo fiducia in tutta la squadra, oggi faccio i complimenti agli altri difensori perché non è stato facile per noi. Chi gioca è pronto, sarà un'altra sfida per noi".