VIDEO / Zanetti: "Mai avuto dubbi su Chivu...e Lautaro! Champions, la pensiamo così. Nico Paz..."

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Dopo la sosta per le nazionali, l'Inter ripartirà il suo ciclo di partite dalla sfida all'Atalanta di Sarri. La squadra di Chivu sarà ospite della Dea domenica sera alla New Balance Arena.

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DOVE VEDERE LA GARA IN TV

Atalanta-Inter, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 22 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.