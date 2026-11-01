Dopo il primo successo europeo contro lo Shakhtar, i nerazzurri volano a Rotterdam: calcio d’inizio martedì 3 novembre alle 21 al De Kuip
INTER SCONCERTANTE IN CAMPO E PREOCCUPANTE AL MICROFONO. BASTONI PESANTE COME LAUTARO
L'Inter centra la sua prima vittoria nella Champions League 2026/27: i nerazzurri battono 1-0 lo Shakhtar a San Siro grazie alla rete di Carlos Augusto e conquistano i primi tre punti di questa League Phase.
La squadra di Chivu torna in campo martedì per affrontare il Feyenoord a Rotterdam nella quarta giornata: appuntamento a martedì 3 novembre Shakhtar Donetsk e cercare i primi punti europei della stagione.
Dove vedere Feyenoord-InterFeyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 3 novembre alle 21:00 allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
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