La tournée estiva dell'Inter, dopo la tappa a Hong Kong, proseguirà a Perth con le amichevoli contro Milan e Juventus: ecco dove vederle

Marco Macca
vieri

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LE AMICHEVOLI DELL'INTER SUMMER TOUR: DOVE VEDERLE IN TV

Manchester City FC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
Getty Images

Tutte le amichevoli dell'Internazionale Summer Tour saranno visibili in diretta:

  • Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato

  • In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati

Manchester City FC v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
Getty Images

JUVENTUS-INTER IN DIRETTA SU INTER.IT

Inoltre, solamente in Italia, i tifosi avranno la possibilità di vedere Juventus-Inter di sabato 8 agosto in diretta anche sul sito ufficiale inter.it e sull'app ufficiale del Club nerazzurro, previa registrazione gratuita.
Chivu

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