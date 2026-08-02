La tournée estiva dell'Inter, dopo la tappa a Hong Kong, proseguirà a Perth con le amichevoli contro Milan e Juventus: ecco dove vederle
VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…
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LE AMICHEVOLI DELL'INTER SUMMER TOUR: DOVE VEDERLE IN TV
Tutte le amichevoli dell'Internazionale Summer Tour saranno visibili in diretta:
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Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
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In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati
JUVENTUS-INTER IN DIRETTA SU INTER.IT
Inoltre, solamente in Italia, i tifosi avranno la possibilità di vedere Juventus-Inter di sabato 8 agosto in diretta anche sul sito ufficiale inter.it e sull'app ufficiale del Club nerazzurro, previa registrazione gratuita.
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