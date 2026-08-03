VIDEO / Inter, i tifosi chi vorrebbero dal mercato? E spunta un nome inaspettato…

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Attenzione al futuro di Sebastiano Esposito, che è ormai arrivato alla rottura con il Cagliari ed è pronto a partire in questa finestra di mercato. Come riportato da Bergamo, l’Atalanta si è infatti informata sulla situazione di Seba Esposito.

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L’attaccante è in rottura con il Cagliari, ma sul suo cartellino pesa anche il 40% sulla futura rivendita in favore dell’Inter. Parallelamente, i rossoblù e Pisacane continuano a spingere per Daniel Maldini. Occhio dunque a questo possibile incastro di mercato, l’Inter attende novità.

(Fonte: Alessandro Giovanni Pagliarini di PrimaBergamo)