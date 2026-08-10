L'inizio della nuova stagione è sempre più vicino, e l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato
GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'inizio della nuova stagione è sempre più vicino, e l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato: sabato 15 agosto alle ore 21:00 i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio San Nicola di Bari contro il Real Betis nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.
I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Inter-Real Betis:
-
Sulla piattaforma DAZN, Sky Sport, NOW e OneFootball, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
-
In chiaro su TV8
-
Inter trasmetterà la partita live sul canale FAST Inter 24/7 sul canale italiano
© RIPRODUZIONE RISERVATA