L'inizio della nuova stagione è sempre più vicino, e l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato

Marco Macca
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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L'inizio della nuova stagione è sempre più vicino, e l'Inter si prepara ad affrontare l'ultima amichevole del suo pre-campionato: sabato 15 agosto alle ore 21:00 i nerazzurri scenderanno in campo allo Stadio San Nicola di Bari contro il Real Betis nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato.

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I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Inter-Real Betis:

Dimarco
Getty Images

  • Sulla piattaforma DAZN, Sky Sport, NOW e OneFootball, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato

  • In chiaro su TV8

  • Inter trasmetterà la partita live sul canale FAST Inter 24/7 sul canale italiano

Inter

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