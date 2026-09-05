Sabato 5 settembre alle 18 il primo big match della stagione nerazzurra: ecco dove seguire in diretta la sfida di San Siro
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San Siro si prepara a ospitare il primo big match della stagione nerazzurra: sabato 5 settembre alle ore 18:00, al Meazza andrà in scena la sfida tra Inter e Napoli, valida per la 3.a giornata di Serie A.
La squadra di Cristian Chivu si presenta all'appuntamento a punteggio pieno, grazie ai due successi ottenuti nelle prime due uscite stagionali contro Monza e Cagliari, mentre gli azzurri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Como dopo l'esordio vincente a "Marassi" contro il Genoa.
INTER-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMINGInter-Napoli, sfida valida per la 3ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 5 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.
Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
(Fonte: Inter.it)
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