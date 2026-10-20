Dopo il pareggio della scorsa settimana contro il Club Brugge, l'Inter Primavera si prepara a tornare in campo nella 3.a giornata della Fase Campionato della UEFA Youth League. I nerazzurri affrontano lo Shakhtar Donetsk al KONAMI Women & Talent Center: si gioca mercoledì 21 ottobre alle ore 16:00.

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Dove vedere l'Inter in Youth League

Il regolamento della Youth League

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, su Inter TV e sul canale FAST Inter 24/7.Come di consueto, la Youth League inizialmente è divisa in due percorsi, uno che ricalca la League Phase della Champions League e uno al quale prenderanno parte le squadre campioni nazionali delle 52 federazioni affiliate alla UEFA.

Il percorso Champions League vede la partecipazione delle 36 squadre giovanili dei club qualificati alla massima competizione europea: tra queste dunque è inclusa anche l'Inter Primavera. La fase campionato ricalca il calendario della League Phase della Champions League, limitata alle prime sei giornate, con le stesse partite giocate in entrambe le competizioni (tre in casa e tre in trasferta). Le prime 22 squadre classificate si qualificheranno ai sedicesimi di finale, con il sorteggio che si terrà venerdì 11 dicembre.

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Il percorso Campioni nazionali vede 50 squadre partecipanti e si divide in tre turni a eliminazione diretta, giocati su partite di andata e ritorno. Al termine del terzo turno di qualificazione 10 squadre accederanno ai sedicesimi di finale della Youth League.

A partire dai sedicesimi di finale prenderà via una fase ad eliminazione diretta in gara unica. I club classificati dal 1° al 6° posto del percorso Champions League affronteranno le squadre classificate dal 17° al 22° posto, mentre le formazioni classificate dal 7° al 16° posto giocheranno contro le 10 squadre qualificate del percorso campioni nazionali. Per gli ottavi di finale si terrà un ulteriore sorteggio aperto. Il torneo si concluderà, come di consueto, con una fase finale a quattro squadre (semifinali e finale).