Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Karlsruher SC, l'Inter è pronta a scendere in campo a Hong Kong per la prima tappa dell'Internazionale Summer Tour
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Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Karlsruher SC, l'Inter è pronta a scendere in campo a Hong Kong per la prima tappa dell'Internazionale Summer Tour. Di fronte, il Manchester City, nella sfida in programma sabato 1 agosto alle 19:30 ora locali (le 13:30 in Italia).
I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Manchester City-Inter:
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Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
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In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati
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