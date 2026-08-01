Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Karlsruher SC, l'Inter è pronta a scendere in campo a Hong Kong per la prima tappa dell'Internazionale Summer Tour

Marco Macca
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Dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Karlsruher SC, l'Inter è pronta a scendere in campo a Hong Kong per la prima tappa dell'Internazionale Summer Tour. Di fronte, il Manchester City, nella sfida in programma sabato 1 agosto alle 19:30 ora locali (le 13:30 in Italia).

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I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Manchester City-Inter:

Conferenza Barella
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