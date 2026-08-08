Sarà il Derby d'Italia a chiudere l'Internazionale Summer Tour: l'Inter affronterà la Juventus nella seconda amichevole in programma a Perth
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Sarà il Derby d'Italia a chiudere l'Internazionale Summer Tour: l'Inter affronterà la Juventus nella seconda amichevole in programma a Perth, l'ultima della tournée asiatica dei Campioni d'Italia prima del rientro a Milano.
La squadra di Chivu giocherà contro i bianconeri all'Optus Stadium di Perth sabato 8 agosto alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).
I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Juventus-Inter:
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Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
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In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati
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Solo in Italia, su Inter TV e su inter.it per gli utenti registrati al sito ufficiale dell'Inter.
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