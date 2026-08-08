Sarà il Derby d'Italia a chiudere l'Internazionale Summer Tour: l'Inter affronterà la Juventus nella seconda amichevole in programma a Perth

Marco Macca
Pavard Frattesi

VIDEO / Gli esuberi dell'Inter: chi li vuole, quanto costano e cosa può succedere

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sarà il Derby d'Italia a chiudere l'Internazionale Summer Tour: l'Inter affronterà la Juventus nella seconda amichevole in programma a Perth, l'ultima della tournée asiatica dei Campioni d'Italia prima del rientro a Milano.

Conferenza Chivu dall'Australia
Getty

La squadra di Chivu giocherà contro i bianconeri all'Optus Stadium di Perth sabato 8 agosto alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).

Inter Chivu

I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Juventus-Inter:

  • Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato

  • In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati

  • Solo in Italia, su Inter TV e su inter.it per gli utenti registrati al sito ufficiale dell'Inter.

Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti