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L'Inter sembrava nelle scorse settimane molto vicina al Cuti Romero, dopo l'arrivo di Stones il club nerazzurro ha frenato perché deve prima cedere qualcuno. Ne ha parlato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"Si è parlato di una chiamata di Lautaro a Cuti Romero, una telefonata per aspettare l'Inter, qui non si tratta ragazzi di aspettare l'Inter, cioè qui non si tratta di chiamare Romero. Qui si tratterebbe di chiamare la proprietà dell'Inter, più che chiamare Romero. E ovviamente non sta a Lautaro farlo, non sta ai giocatori farlo. Nel senso che in questo momento per la proprietà dell'Inter l'operazione Romero non procede, non si fa, per una questione legata alle uscite. Finché non esce qualcuno, come Pavard, e non solo, oggi il discorso Romero non può procedere. Chi sta procedendo con grande forza è l'Atletico Madrid e quindi questo resta lo scenario più probabile. Vedremo adesso il Barcellona, l'Arsenal cerca un centrale, ma Arsenal-Tottenham i rapporti sono molto complicati, manteniamo l'Atletico Madrid in vantaggio".