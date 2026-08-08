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PARLA CESC

Il ‘nuovo’ che avanza. Bello ed efficace. Cesc Fabregas rappresenta il modello della nuova scuola di allenatori. Lo spagnolo è riuscito a raggiungere l’obiettivo di fare la storia del Como, portando i lariani per la prima volta in Champions League.

L’ex centrocampista ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano Il Corriere dello Sport, in cui ha trattato tanti argomenti. I risultati col Como, la sua filosofia moderna e… l’Inter.

Un anno fa ti cercarono Inter, Milan, Roma, Napoli, Leverkusen. Sei mai stato davvero vicino a lasciare Como? Incontrasti alcuni dirigenti: se avevi già deciso di restare, perché hai voluto comunque ascoltarli? Stavolta ti hanno lasciato stare per via della Champions?

“Quando prendo una decisione non la cambio. No, non sono mai stato lontano da Como. Ero stato molto chiaro con il mio presidente. Per una questione di rispetto ascolto gli altri perché mi consente di spiegare le mie ragioni a chi mi dà valore, a chi mi cerca”.

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