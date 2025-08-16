FC Inter 1908
Primavera, oggi la prima giornata di campionato: ecco dove vedere Monza-Inter

I nerazzurri del neo tecnico Carbone sono pronti a difendere il titolo di categoria conquistato nella scorsa stagione
Comincia oggi il campionato Primavera 2025/26: la nuova Inter targata Benny Carbone, campione d'Italia di categoria in carica, debutta affrontando in trasferta il Monza.

La gara, in programma alle ore 18, sarà visibile in diretta e in chiaro su Sportitalia.

