Comincia oggi il campionato Primavera 2025/26: la nuova Inter targata Benny Carbone, campione d'Italia di categoria in carica, debutta affrontando in trasferta il Monza.
Primavera, oggi la prima giornata di campionato: ecco dove vedere Monza-Inter
I nerazzurri del neo tecnico Carbone sono pronti a difendere il titolo di categoria conquistato nella scorsa stagione
La gara, in programma alle ore 18, sarà visibile in diretta e in chiaro su Sportitalia.
