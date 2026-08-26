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Si sono concluse le qualificazioni alla League Phase della Champions League e ora si conoscono tutte e 36 le qualificate, così come le 4 fasce con 9 squadre ciascuna.

Passano l'ultimo turno eliminatorio Viking, che a sorpresa batte 3-1 la Dinamo Zagabria dopo il 2-2 dell'andata, e l'AEK Atene (4-0 facile al Levski) così come il Fenerbahce che vince 2-1 a Lione - dopo l'1-1 dell'andata in Turchia - e fa retrocedere i transalpini in Europa League. Passa anche lo Slovan Bratislava, che ha eliminato il Celje dopo i tempi supplementari.

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L'Inter è inserita nella prima fascia, assieme a PSG, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Barcellona e Atletico Madrid. Nella seconda fascia ci sono Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis e PSV.

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In terza fascia, invece, sono presenti Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray e Fenerbahce mentre in quarta fascia ci sono Slavia Praga, Stoccarda, AEK Atene, Lask Linz, Como, Lens, Sabah, Viking e Slovan Bratislava.

Chi potrà affrontare l'Inter? Quando faranno i sorteggi Champions?

I nerazzurri, così come ognuna delle 36 qualificate, affronteranno due squadre da ciascuna delle quattro fasce, con una partita in casa e una in trasferta. Ovviamente non si possono affrontare squadre della stessa nazione e, in più, ogni squadra non potrà affrontare più di due squadre della stessa nazione. Ad esempio l'Inter non potrà affrontare più di due squadre inglesi o più di due spagnole.

Ma quando faranno il sorteggio Champions? Il sorteggio ci sarà domani, giovedì 27 agosto 2026, alle ore 18 al Grimaldi Forum di Monaco