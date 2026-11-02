I nerazzurri di Bigica scendono in campo contro gli olandesi, primi a punteggio pieno dopo le prime tre partite

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Bigica: "Prestazione sbagliata, ci può stare: sarei un pazzo se pensassi..."

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Dopo la vittoria per 2-0 contro lo Shakhtar nello scorso turno, l'Inter Primavera si prepara a tornare in campo nella 4.a giornata della Fase Campionato della UEFA Youth League. I nerazzurri affrontano il Feyenoord allo Sportcomplex Varkenoord di Rotterdam: si gioca martedì 3 novembre alle ore 14:00.

FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Youth League 2026/27 League Phase MD3
Getty Images

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, su Inter TV e sul canale FAST Inter 24/7.

(inter.it)

FC Internazionale Milano v FC Shakhtar Donetsk - UEFA Youth League 2026/27 League Phase MD3

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