I nerazzurri di Bigica scendono in campo contro gli olandesi, primi a punteggio pieno dopo le prime tre partite
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Dopo la vittoria per 2-0 contro lo Shakhtar nello scorso turno, l'Inter Primavera si prepara a tornare in campo nella 4.a giornata della Fase Campionato della UEFA Youth League. I nerazzurri affrontano il Feyenoord allo Sportcomplex Varkenoord di Rotterdam: si gioca martedì 3 novembre alle ore 14:00.
Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra, su Inter TV e sul canale FAST Inter 24/7.
(inter.it)
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