Le scelte dei due allenatori per la partita che vale per il turno infrasettimanale della Serie A. Spalletti vuole trovare continuità dopo la vittoria col Lecce
VIDEO / Spalletti: "Ogni tanto ho bisogno di essere nervoso. Devo avere..."
GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Amorim; Baldanzi, Vitinha, Ellertsson; Osmajic. All. De Rossi
JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti
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