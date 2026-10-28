Le scelte dei due allenatori per la partita che vale per il turno infrasettimanale della Serie A. Spalletti vuole trovare continuità dopo la vittoria col Lecce

Eva A. Provenzano
spalletti conferenza brutto carattere

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Secondo incrocio da allenatori tra Daniele De Rossi e Luciano Spalletti in Serie A. Il Genoa ospita a Marassi la Juventus. Dopo la vittoria con il Lecce Spalletti va a caccia di continuità. Contro la formazione di De Rossi opta per Kolo Muani come unica punta. Alle sue spalle gioca Alajbegovic.
spalletti
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L'allenatore rossoblù schiera Osmajic come punta Alle sue spalle trio di trequartisti con Baldanzi, Vitinha e Ellertsson. Queste le formazioni ufficiali della gara del turno infrasettimanale che inizia alle 20.45:
kolo muani

GENOA (4-2-3-1): Bijlow; Ehizibue, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Frendrup, Amorim; Baldanzi, Vitinha, Ellertsson; Osmajic. All. De Rossi

JUVENTUS (3-5-1-1): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

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