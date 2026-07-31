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Si corre verso l’inizio ufficiale della stagione. Dopo le amichevoli internazionali, l’Inter debutterà ufficialmente in campionato sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza. Sarà il primo grande abbraccio del popolo nerazzurro ai Campioni d’Italia in carica. Sarà un inizio a tutta velocità: dopo la sfida col Monza e la trasferta di Cagliari, il Meazza ospiterà subito un big match nella terza di campionato, con Inter-Napoli in programma sabato 5 settembre alle 18:00.

La vendita libera dei tagliandi per Inter-Monza è iniziata, e contestualmente gli abbonati FULL e PLUS potranno usufruire di uno dei benefit inclusi nel proprio abbonamento: la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi, per amici e familiari, a un prezzo riservato. I biglietti per Inter-Napoli saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 4 agosto, esclusivamente online su inter.it/tickets, secondo le fasi di vendita riportate.

ACQUISTA INTER-MONZA E ACCEDI IN ANTICIPO ALLA VENDITA DI INTER-NAPOLI

Un’opportunità per chi sceglierà di essere presente per Inter-Monza. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto per la partita entro le ore 23.59 di mercoledì 5 agosto, potranno partecipare alla vendita anticipata dei biglietti per Inter-Napoli. La finestra di acquisto dedicata sarà attiva giovedì 6 agosto, contemporaneamente alla fase riservata agli abbonati e i soci Inter Club BASE. L’iniziativa è valida per ogni tifoso in possesso di un biglietto per Inter-Monza acquistato entro il termine indicato.

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COME ACCEDERE ALLA VENDITA ANTICIPATA

INTER-NAPOLI, LE FASI DI VENDITA

FASE 1 – ABBONATI FULL

FASE 2 – ABBONATI PLUS E SOCI INTER CLUB PLUS

Per accedere alla fase riservata di Inter-Napoli sarà necessario inserire il sigillo fiscale del biglietto di Inter-Monza seguendo le indicazioni su inter.it/tickets. Si raccomanda quindi di conservarlo e di tenerlo a portata di mano al momento dell’acquisto. Il sigillo fiscale è riportato sul PDF del biglietto o sul ticket caricato nel wallet dello smartphone; Il biglietto può essere recuperato e scaricato in qualsiasi momento attraverso la mail di conferma ricevuta dopo il completamento dell’ordine o nella sezione My Tickets sul proprio account inter.it.Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it.La prima fase di vendita anticipata sarà dedicata agli Abbonati FULL, che dalle ore 12:00 di martedì 4 agosto fino a mezzanotte potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per i propri amici interisti.Dalle ore 12:00 di mercoledì 5 agosto fino a mezzanotte, si aggiungeranno gli Abbonati PLUS e i soci Inter Club PLUS, che potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti. Per i soci Inter Club, in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente sia l’intestatario del biglietto risultino soci attivi per la stagione in corso.

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FASE 3 – ABBONATI BASE, SOCI INTER CLUB BASE E PROMO INTER-MONZA

FASE 4 – LOYALTY “INTERISTA” e VENDITA LIBERA

Dalle ore 12:00 di giovedì 6 agosto e fino a mezzanotte, potranno accedere alla vendita anche gli Abbonati BASE e i soci Inter Club BASE, con la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti. Per i soci Inter Club, in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente sia l’intestatario del biglietto risultino soci attivi per la stagione in corso. Nella stessa giornata sarà attiva anche la finestra di vendita riservata a tutti i tifosi che avranno acquistato un biglietto per Inter-Monza entro le ore 23:59 di mercoledì 5 agosto.Dalle ore 12:00 alle 16:00 di venerdì 7 agosto, la vendita sarà riservata a tutti gli iscritti al programma loyalty INTERISTA, con la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per sé e per i propri amici nerazzurri. Dalle ore 17:00 vendita libera per tutti dei tagliandi residui.

(Fonte: inter.it)