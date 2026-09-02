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BIGLIETTI INTER-BRUGGE

Una nuova stagione, un nuovo entusiasmante percorso europeo all'orizzonte: con il sorteggio di Montecarlo l'Inter ha conosciuto i suoi avversari nella League Phase della Champions League 2026/27 e con essi anche il calendario dei suoi appuntamenti internazionali.

L'esordio casalingo dei nerazzurri è in programma contro i belgi del Club Brugge martedì 13 ottobre alle ore 21:00: sarà una serata speciale per la squadra di Chivu e per tutti i tifosi nerazzurri, chiamati a sostenere come sempre l'Inter in una partita molto significativa in questo inizio di stagione.

Getty Images

La vendita è aperta: per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi (sulla quale è caricato l’abbonamento) o socio Inter Club al proprio profilo su inter.it

FASE 1: ABBONATI FULL E SOCI INTER CLUB PLUS

Dalle ore 12:00 di martedì 1° settembre alle ore 23:59 di mercoledì 2 settembre

La prima fase di vendita sarà riservata agli abbonati FULL e ai Soci Inter Club PLUS attivi per la stagione 2026/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi per amici e familiari.

Per gli abbonati FULL, il posto per la gara è già incluso nell'abbonamento: l'acquisto previsto in questa fase riguarda solo biglietti aggiuntivi.

Per i soci Inter Club, in questa fase sarà necessario che sia l’acquirente sia l’intestatario del biglietto risultino soci attivi per la stagione in corso.

VENDITA LIBERA

Dalle ore 12:00 di giovedì 3 settembre parte la vendita libera per tutti su inter.it/tickets .

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