L’Inter farà il suo debutto ufficiale in campionato sabato 22 agosto alle ore 18:30 contro il Monza. San Siro sold out

Gianni Pampinella
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San Siro
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Concluse le amichevoli internazionali, adesso si fa sul serio. L’Inter è pronta a scendere in campo e dare il via ufficiale alla sua stagione sabato 22 agosto alle ore 18:30 a San Siro contro il Monza.

inter bandiera tifosi san siro
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I tifosi ritroveranno i Campioni d'Italia in carica e l'entusiasmo sarà quello di sempre. Infatti la gara è sold out da una settimana, resta aperta solo la rivendita dei biglietti degli abbonati. Dopo una prima apertura a Inter-Hellas Verona, a partire da sabato sarà pienamente operativa la nuova sala Hospitality “Museum Lounge”, la cui particolarità è quella di avere esposti diversi memorabilia legati alla storia del Club.

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