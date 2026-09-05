San Siro è pronto a vestirsi a festa per la sfida Inter-Napoli, in programma sabato 5 alle ore 18:00. Terza giornata di campionato e subito un match di prestigio, con il Meazza che sarà sold out, per una cornice di pubblico come sempre fantastica.

Getty Images

INTER LIVE SHOW, CONCORSI E OSPITI SPECIALI

Il pre-partita di San Siro sarà ancora una volta ricco di intrattenimento e momenti imperdibili con l’Inter Live Show, che accompagnerà i tifosi dall’apertura dei cancelli fino al fischio d’inizio. Sul palco si alterneranno giochi, musica e tante attività pensate per coinvolgere il pubblico, insieme a numerosi ospiti speciali pronti a rendere unica l’attesa verso Inter-Napoli.

Torna inoltre il concorso dedicato ai tifosi nerazzurri, con in palio le maglie gara dell’Inter. Partecipare è semplice e gratuito: sarà possibile farlo entro un’ora dal calcio d’inizio, con la premiazione che avverrà direttamente sul palco a bordocampo, regalando ai vincitori un’esperienza ancora più speciale nel cuore del Meazza.

Getty Images

IMPORTANTI INFORMAZIONI PER L'ACCESSO A SAN SIRO

L'apertura dei cancelli per Inter-Napoli è in programma alle ore 16:00. Considerato il grande afflusso previsto si raccomanda a tutti i tifosi di presentarsi allo stadio a ridosso dell'orario di apertura dei cancelli.

Per Inter-Napoli è in vigore il decreto prefettizio del 26/8/26 che dispone il divieto di vendita dei titoli di accesso ai residenti in Campania e in provincia di Genova, ad esclusione dei possessori di Tessera del tifoso Inter. Per il settore ospiti nel terzo blu riservato ai tifosi del Napoli permane lo stesso divieto, mentre per i residenti fuori dalla Campania e dalla provincia di Genova, è obbligatoria la TDT del Napoli.

LA NUOVA NUMERAZIONE DEGLI INGRESSI

La numerazione degli ingressi dello stadio è stata modificata: non sono più presenti gli ingressi dal 7 al 10. Sul lato ovest della cancellata, in corrispondenza dei settori rossi, non sono più previsti ingressi: queste aree saranno utilizzate esclusivamente come uscite di emergenza e potranno essere aperte durante il deflusso al termine della partita.

Le persone con disabilità potranno accedere allo stadio attraverso la PC4, situata a fianco dell'ingresso 11.

INGRESSI CONSIGLIATI E OBBLIGATORI

Sul proprio titolo di accesso ogni spettatore troverà indicato l’ingresso consigliato per accedere allo stadio. Nella maggior parte dei casi si tratta di un’indicazione e non di un ingresso obbligatorio: gli spettatori potranno utilizzare anche gli altri ingressi disponibili, scegliendo eventualmente quello con la coda più scorrevole.

Fanno eccezione tre ingressi, che sono obbligatori ed esclusivi:

Ingresso 2: obbligatorio per i titoli di accesso al Secondo Verde;

Ingresso 3: obbligatorio per i titoli di accesso al Terzo Verde;

Ingresso 15 bis: obbligatorio ed esclusivo per i titoli di accesso al Terzo Blu – settore ospiti.

COME RAGGIUNGERE SAN SIRO

Il nuovo assetto degli ingressi, determinato dall'allestimento del cantiere all'interno del quale verrà costruito il nuovo stadio, sarà operativo già a partire dalla prima giornata di campionato. Per questo motivo i parcheggi destinati alle auto sono stati ridotti e nel corso della stagione andranno progressivamente a diminuire.

La scelta del mezzo pubblico consigliato varia in base al settore di appartenenza:

Settori Arancio, Verde e Rosso: si consiglia di utilizzare la metropolitana M1 (linea rossa) e scendere alla fermata Lotto.

Settori Arancio, Blu e Rosso: è possibile utilizzare la metropolitana M5 (linea lilla), scendendo al capolinea San Siro Stadio, oppure il tram 16, con fermata Stadio Meazza.

Attenzione: via dei Piccolomini è chiusa al transito pedonale.

(Fonte: Inter.it)