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fcinter1908 partite info biglietti Inter, abbonamenti 2026-27: 3 pacchetti e prezzi da 329 euro, i costi nel dettaglio per settori
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Inter, abbonamenti 2026-27: 3 pacchetti e prezzi da 329 euro, i costi nel dettaglio per settori
Come vi abbiamo riportato, tramite un comunicato l'Inter ha annunciato l'apertura della fase di rinnovo degli abbonamenti a San Siro per la stagione 2026-27
Come vi abbiamo riportato, tramite un comunicato l'Inter ha annunciato l'apertura della fase di rinnovo degli abbonamenti a San Siro per la stagione 2026-27. Come nella passata stagione, saranno tre i pacchetti a disposizione: full, plus e base, con opzioni diverse e a prezzi ovviamente diversi. Ecco, nel dettaglio, tutti i costi per i relativi pacchetti:
(Fonte: Calcio e Finanza)
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