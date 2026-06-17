fcinter1908 partite info biglietti Inter, abbonamenti 2026-27: 3 pacchetti e prezzi da 329 euro, i costi nel dettaglio per settori

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Inter, abbonamenti 2026-27: 3 pacchetti e prezzi da 329 euro, i costi nel dettaglio per settori

Come vi abbiamo riportato, tramite un comunicato l'Inter ha annunciato l'apertura della fase di rinnovo degli abbonamenti a San Siro per la stagione 2026-27
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Come vi abbiamo riportato, tramite un comunicato l'Inter ha annunciato l'apertura della fase di rinnovo degli abbonamenti a San Siro per la stagione 2026-27. Come nella passata stagione, saranno tre i pacchetti a disposizione: full, plus e base, con opzioni diverse e a prezzi ovviamente diversi. Ecco, nel dettaglio, tutti i costi per i relativi pacchetti:

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  • Poltroncina Rossa (P-R): 4.899 euro

  • Poltroncina Rossa (O-S): 3.799 euro

  • ⁠Secondo Rosso Centrale: 1.150 euro

  • ⁠Secondo Rosso: 979 euro

  • ⁠Secondo Rosso Laterale: 879 euro

  • ⁠Terzo Rosso Centrale: 599 euro

  • ⁠Terzo Rosso Laterale: 499 euro

  • ⁠Tribuna Arancio Centrale (160): 3.399 euro

  • ⁠Tribuna Arancio Centrale (162): 3.399 euro

  • ⁠Poltroncina Arancio X: 3.199 euro

  • ⁠Poltroncina Arancio (161-159): 2.599 euro

  • Poltroncina Arancio (163-157): 2.099 euro

  • ⁠Primo Arancio (155-156-165-166): 1.449 euro

  • ⁠Primo Arancio Laterale Sud: 999 euro

  • ⁠Primo Arancio Laterale Nord: 1.049 euro

  • ⁠Secondo Arancio Centrale: 1.050 euro

  • Secondo Arancio: 899 euro

  • Secondo Arancio Laterale: 809 euro

  • Primo Verde: 899 euro

  • Secondo Verde: 549 euro

  • Terzo Verde: 420 euro

  • Primo Blu: 849 euro

  • Secondo Blu: 519 euro

    • (Fonte: Calcio e Finanza)

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