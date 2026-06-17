Come vi abbiamo riportato, tramite un comunicato l'Inter ha annunciato l'apertura della fase di rinnovo degli abbonamenti a San Siro per la stagione 2026-27. Come nella passata stagione, saranno tre i pacchetti a disposizione: full, plus e base, con opzioni diverse e a prezzi ovviamente diversi. Ecco, nel dettaglio, tutti i costi per i relativi pacchetti: