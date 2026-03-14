Sommer 6
fcinter1908 partite pagelle Inter-Atalanta, pagelle: Thuram inguardabile, Bonny irrita. Dumfries al 40% vale più di tutti
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Inter-Atalanta, pagelle: Thuram inguardabile, Bonny irrita. Dumfries al 40% vale più di tutti
Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Inter-Atalanta 1-1; nerazzurri furiosi con Manganiello
Il campo bagnato gli rende complicata la parata su un tiro di Scamacca. Nel secondo tempo salva ma c'è il tap in di Krstovic
Bisseck 6,5
E' decisamente il più in palla fisicamente. Si fa tutto il campo avanti e indietro senza problemi. Pericoloso anche in fase offensiva
Akanji 6
La battaglia con Scamacca lo esalta. La gestisce bene, molto più difficile tenere a bada Krstovic, che è più mobile e meno statico. Esce con un problema muscolare
Carlos Augusto 6
Più volte provvidenziale in zona area nerazzurra. E per area nerazzurra, si intende quella dell'Inter. Meno propositivo in fase offensiva
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