Vittoria netta dell'Inter contro il Genoa: 4-0 il risultato finale a San Siro. Ecco le parole di Hernanes ai microfoni di Dazn
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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Genoa 4-0, Hernanes ha parlato così del match di San Siro:
"Il calcio vive di momenti, ci si dimentica troppo in fretta quello che uno ha fatto. Tendiamo a dimenticare troppo in fretta, i giocatori devono essere sempre sul pezzo e dimostrare ogni partita, lui continua ad essere il capitano, il leader della squadra, il capocannoniere"
Thuram sempre titolare nelle ultime 15?
"L'anno scorso parlavamo di un calo di rendimento e di gol, i centravanti ora devono correre e marcare. Vederlo giocare così tanto, così efficace, sorride, vuol dire che è libero, sta bene, è cresciuto in leadership. Un piacere vederlo giocare così"
Sucic
"Nei rigori è importante essere convinto e deciso nella tecnica che userai. Si vede che lui allena questa tecnica, col saltello prende il tempo al portiere che, per fisica, deve partire prima. Così lui ha tempo per vedere da che parte cade il portiere, per ora sta andando bene"
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