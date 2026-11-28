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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Genoa 4-0, Ivan Provedel ha parlato così del match di San Siro:

"Devo farmi trovare lì, sono lì per quello, per fortuna la palla non era troppo angolata, sulla seconda dovevo rimediare per una palla che avrei dovuto dare meglio a Marcus, avrei rosicato parecchio, l'importante è aver vinto e non aver subito gol. La più difficile delle due? Uguale"

Se abbiamo parlato con i difensori di provare a non prendere gol? L'esultanza con Lavelli per la chiusura

"Abbiamo avuto uno scatto di squadra, se concediamo poco è perché davanti pressano bene, è una cosa di squadra"