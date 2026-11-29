Il mercato dell'Inter non si ferma mai, nemmeno a novembre. E proprio nelle prossime settimane potrebbe arrivare un ottimo incasso
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Il mercato dell'Inter non si ferma mai, nemmeno a novembre. E proprio nelle prossime settimane potrebbe arrivare un ottimo incasso imprevisto per i nerazzurri. Ne parla il Corriere dello Sport:
"L’argentino è tornato poi in patria a gennaio di quest’anno, sposando la causa dell’Estudiantes, dopo non essere riuscito a convincere né Inzaghi, né Chivu e nemmeno a trovare spazio in prestito al Monza. Sembra ora essersi messo alle spalle le difficoltà, tanto da attirare su di sé il mirino del River Plate".
"Rimane da capire se l’Estudiantes deciderà a stretto giro di esercitare il diritto di riscatto dall’Inter per circa 6,5 milioni: a quel punto potrà sia trattenerlo definitivamente che pensare magari di cederlo a una cifra più alta. Il suo procuratore, lo stesso di Lautaro Martinez, sta lavorando per garantirgli un futuro stabile altrove".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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