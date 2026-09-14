«Sempre nelle rimonte dell'Inter, bisogno di essere scossi? Penso che abbiamo giocato tante gare e ci sta di sbagliare l'approccio ma sappiamo reagire ed Ã¨ questa la cosa piÃ¹ importante, lo abbiamo fatto vedere questa sera. Non so se il nostro Ã¨ un segnale ma la gara Ã¨ lunga piÃ¹ di novanta minuti. Dovevamo riprendere questa partita e l'abbiamo fattoÂ». CosÃ¬ Marcus Thuram a Skysport ha commentato la vittoria contro l'Udinese. Un'altra arrivata in rimonta dopo quella contro il Napoli.

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«Meriti di Bonny? Si fa trovare pronto ed Ã¨ a disposizone. Ha giocato un Mondiale, arriva con esperienza, fa la differenza tutte le volte che gioca e per me Ã¨ tra i migliori in Serie AÂ», ha aggiunto il francese sul compagno di reparto che Ã¨ entrato dalla panchina.

-Che sfida sarÃ con la Roma?

Abbiamo 19 avversarie, 19 che cercheranno di fare risultato con noi e noi dobbiamo prendere la gara sul serio e fare quello che dobbiamo.

(Fonte: SS24)