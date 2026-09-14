Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Udinese 5-3, Ciro Ferrara ha parlato così del match di San Siro:

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"Chivu sarà felice ma poi esaminerà la situazione perché l'Inter ha oggettivamente un problema, è la terza volta che succede in stagione che prende due gol. Poi riesce a recuperare ed è nota di merito a dimostrazione della rosa che ha a disposizione però un allenatore come Chivu, a questi piccoli particolari, sicuramente ci tiene.

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L'esperienza però mi insegna che non sempre va bene, non glielo auguro a nessuno e tantomeno all'Inter ma quando accadono ancora e non ti va bene e non recuperi, ritornano in mente questi episodi, bisogna quindi intervenire prima"