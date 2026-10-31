Tutti i voti e i giudizi dei nerazzurri nell'attesissimo derby contro il Milan di Amorim
Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium
MARTINEZ
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
Non proprio una saracinesca in porta: spiazzato dal tocco di Rabiot, sulla punizione di Moreira non sembra spingere fortissimo sulle gambe. Anche se difficilmente l'avrebbe presa
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