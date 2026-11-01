Dopo il 3-1 subito contro il Milan, arriva la dura presa di posizione della tifoseria organizzata interista
La sconfitta nel derby lascia il segno, e non soltanto per il risultato. Dopo il 3-1 incassato dall'Inter contro il Milan, nella notte è comparso uno striscione della Curva Nord con un messaggio durissimo rivolto ai giocatori nerazzurri.
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Milan-Inter, lo striscione della Curva Nord dopo il derby"Un derby perso senza giocare. Neanche le palle di salutare". Sono queste le parole riportate sul lungo striscione esposto nei pressi di San Siro dopo la stracittadina.
Una contestazione senza mezzi termini, che mette nel mirino soprattutto l'atteggiamento della squadra di Cristian Chivu. La rabbia dei tifosi non riguarda soltanto la sconfitta, ma anche il modo in cui è maturata.
Particolarmente significativa la seconda parte del messaggio. La Curva Nord contesta infatti anche il mancato saluto ai sostenitori al termine della partita, secondo quanto denunciato nello striscione. Un episodio che avrebbe ulteriormente alimentato il malumore della tifoseria organizzata.
Inter, la rabbia dei tifosi dopo il 3-1Una serata amarissima per l'Inter, battuta dal Milan grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Inutile il gol di Alessandro Bastoni, che aveva momentaneamente riaperto la partita.
Poche parole, un messaggio durissimo. La sconfitta nel derby ha lasciato una ferita profonda nel tifo nerazzurro, e la reazione arrivata nella notte ne è la dimostrazione.
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