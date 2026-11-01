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Triplice fischio al Meazza di Milan-Inter. Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa in questi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Manca qualcosa rispetto all'anno scorso, quello che sono gli approcci alle partite, la superficialità e la leggerezza con cui aggrediamo determinate situazioni. Ci manca cattiveria, percezione del pericolo. Bisogna ritrovarle, essendo consapevoli che in questo momento abbiamo perso qualcosa che bisogna ritrovare".

Perché i cambi così tardi?"Dipende da quello che volevi aggiungere e non potevi. Gli attaccanti avevano avuto problemi negli ultimi giorni. Bonny veniva da due giorni di febbre a 39, nausea e vomito. Sapevamo che servisse velocità con Spence e Carlos in questo tipo di partita, velocità nello spazio con Diouf e Sucic tra le linee. Purtroppo a volte le cose non funzionano. Siamo stati costretti a cambiare".

Ti manca un attaccante? Serviva la quinta punta?"Considerazione giusta, ma è troppo semplice dirlo quando Lautaro è infortunato e gli altri due non stanno bene. Sono cose che capitano, per fortuna non troppo spesso. Faremo qualche riflessione, ma siamo contenti anche di quello che ci danno Mosconi e Lavelli. Ripeto, però, è troppo semplice parlarne ora".

Fino a ieri avevi record di punti: c'è qualcosa di mentale che sta subentrando nel derby?"C'è sempre qualcosa di mentale, la storia lo insegna quando arrivi a fare una stagione dopo aver vinto. Cerchiamo di non buttare tutto, ritrovando determinazione nel fare certe cose, a partire da me che sono il responsabile. Non bisogna buttare tutto via, è la prima partita persa dopo 10 giornate. L'anno scorso ne avevamo fatti meno, ma avevamo sempre reagito con piedi per terra e testa bassa per costruire una stagione importante. Vorremmo farlo anche quest'anno, abbiamo voglia e ambizione di fare un'altra annata importante. Dobbiamo solo ritrovare il come si costruisce un'annata importante".