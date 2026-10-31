Un altro derby perso, il terzo su tre nella sua avventura all'Inter. Cristian Chivu, ai microfoni di Skysport, ha cercato di spiegare la serataccia e il momento della sua squadra. Questo è quanto ha detto l'allenatore nerazzurro:

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-Cosa brucia più del resto, l'approccio?

Fa male perdere un derby dove le aspettative erano alte, da parte nostra e di tutti. Per quello che è la stagione, per quello che dobbiamo difendere. Ma vista l'emergenza avuta negli ultimi due giorni abbiamo improvvisato: abbiamo cercato di recuperare qualcuno che ci ha dato la disponibilità. Abbiamo avuto un approccio sbagliato, lo abbiamo regalato. Non è tutto da buttare perché abbiamo reagito e potevamo pareggiarla se non fosse stato per la parata di Maignan. E di nuovo prima dell'intervallo abbiamo regalato il terzo gol. Quindi ci dispiace. Ci aspettavamo di far meglio, di riuscire a fare qualcosa di più rispetto a quanto abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare su approcci, atteggiamento e determinazione che in alcuni momenti ci manca. E voltare subito pagina perché abbiamo tra tre giorni una partita altrettanto importante.

-Dove si è fatto fatica col sistema ad una punta?

Siamo stati costretti a cambiare. Esposito non è stato bene in questi giorni. Bonny fino alle quattro e mezza aveva la febbre e ha vomitato tutta la notte. Abbiamo dovuto improvvisare con la convizione che fosse la cosa giusta. Due giocatori tra le linee con due esterni veloci e Diouf che girava attorno e doveva attaccare lo spazio sembrava la migliore soluzione. Ci siamo dovuti adattare all'emergenza. Purtroppo così non è andata bene. Ma non butterei tutto. Abbiamo messo in difficoltà il Milan nel primo tempo quando abbiamo aumentato i giri e abbiamo trovato le giocate giuste. Le colpe ce l'abbiamo sull'atteggiamento, per la leggerezza quando difendiamo: dobbiamo ritrovare la cattiveria che avevamo in più l'anno scorso.

-Le ultime due partite, Venezia e Milan hanno un denominatore comune: l'Inter non è più dominante come prima. Oggi le scelte sono dovute all'influenza, a Venezia no. L'Inter non riesce più ad essere dominante come prima?

Non è mai semplice giocare ogni tre giorni. O fare una stagione con la fame e la determinazione giusta dopo che hai vinto. Dobbiamo ritrovare umiltà e piedi per terra. Fare le cose con più intensità, attenzione, determazione. A partire dagli approcci e alcuni momenti di una gara. Non è tutto da buttare. A volte ci specchiamo sul passato, su quello che abbiamo fatto e su quello che siamo. Si danno per scontate certe situazioni, ma dobbiamo alzare l'attenzione e migliorare l'atteggiamento. Dobbiamo trovare poi consistenza in tutto quello che si fa".

(Fonte: SS24)