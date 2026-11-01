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Attraverso il proprio profilo X, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato a mente fredda il momento dell'Inter dopo la sconfitta nel derby: "In Italia c'è chi dà per scontato lo scudetto dell'Inter e lo ripete in continuazione: "Lo può perdere solo la squadra di Chivu perché è nettamente la più forte". In genere sono gli avversari dei nerazzurri che, come è normale che sia, mettono la giusta pressione.

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Ma la verità è un'altra: non esiste scudetto scontato, quest'anno men che meno. Perché la concorrenza è tanta, ha investito un sacco di soldi e si è attrezzata per stare al livello dei campioni d'Italia.

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"Lo può perdere solo l'Inter" o "L'Inter deve guardare alla Champions" sono cazzate da scansare come la peste: l'Inter deve guadagnarsi ogni singolo punto e rendersi conto che chi sta attorno ha "fame" e ambizione massima. È persino ridicolo doverlo dire, ma diventa importante se quel messaggio lì ("lo può perdere solo l'Inter perché è nettamente la più forte") sembra essere scioccamente entrato nella testa di troppi nerazzurri.