Repubblica premia Lautaro Martinez come migliore in campo di Inter-Napoli
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Non può che essere Lautaro Martinez il migliore in campo di Inter-Napoli per Repubblica. Per il capitano nerazzurro, autore di una doppietta, voto 7,5: "Due zampate che valgono oro: colpisce la sua fame, per nulla intaccata dai recenti successi. Feroce".
6,5 per Curtis Jones: "Una lavatrice: ripulisce ogni pallone che passa dalle sue parti". 7 per Marcus Thuram: "Spacca la partita con la sua fisicità: un gol, un palo. Impatto travolgente". 7 anche per Cristian Chivu: "Vince uno scontro diretto, in rimonta, contro una vecchia volpe come Allegri. Esame di maturità superato a pieni voti".
GLI ALTRI VOTI:
6 Martinez, 6.5 Bisseck, 6.5 Akanji, 5.5 Bastoni, Bonny sv, 6 Diouf, 5.5 Barella, 6 Zielinski, Calhanoglu 6, 5 Sucic, 6.5 Dimarco, 7’ st Augusto 6, 5 Esposito.
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