Marcus Thuram commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 ottenuto dall'Inter sul campo della Roma. Queste le parole dell'attaccante francese: “Approccio iniziale? Non so perché, non ho risposte. Dovevamo reagire, lo abbiamo fatto nel secondo tempo.

Cosa succede quando siamo sotto 2-0? Sappiamo che c’è un altro tempo per riprendere la partita e bisogna fare di tutto. Sottovalutare la Roma? No, sapevamo la loro forza in questo momento, hanno fatto un inizio straordinario. Loro hanno fatto un primo tempo fantastico, dovevamo reagire e l’abbiamo fatto.

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Mancata convocazione in nazionale? Sono scelte, vanno rispettate, devo continuare a lavorare. Penso e spero di ritrovare la nazionale, devo continuare a fare bene con l’Inter. Qualche dritta a Diouf? Gli ho detto con chi parlare e con chi no (ride, ndr). Tornata la ThuLa? Non era partita, eravamo qui anche l’anno scorso eh. Tiro alla fine? Non l’ho rivista, volevo prenderlo controtempo”.