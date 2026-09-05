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Tra poco meno di due ore l'Inter scenderà in campo per affrontare il Napoli. Per Cristian Chivu è tempo di fare calcoli perché la prossima settimana inizia la Champions League e i nerazzurri inizieranno forte affrontando il Real Madrid.

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Il tecnico ha deciso di lanciare confermare dal 1' Pavard. Akanji e Bastoni completano il pacchetto arretrato davanti a Martinez. Sulle fasce torna Diouf titolare a destra, mentre Dimarco agirà a sinistra. In mezzo sarà Zielinski il play, mentre Barella e Sucic completano il centrocampo nerazzurro con Calhanoglu che va in panchina. In attacco la conferma della coppia Pio Esposito-Lautaro.

INTER: Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro.