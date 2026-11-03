VIDEO / Chivu: "Credo in questa squadra, sono campioni. Ottavi? Siamo in corsa, servono..."

Si torna all'antico. Dopo esser stato costretto a cambiare modulo contro il Milan, Cristian Chivu ritorna al 3-5-2. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Pio Esposito sembra il prescelto per fare coppia con Marcus Thuram. Il centravanti azzurro sta meglio, ha assorbito la sindrome influenzale e ha recuperato più in fretta rispetto a Bonny.

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"Il grande interrogativo resta aperto a centrocampo. Barella e Zielinski dovrebbero giocare. Chivu deve scegliere tra Calhanoglu e Mkhitaryan. Il turco sembrava inizialmente destinato al riposo, ma una partita in cui il palleggio e la costruzione diventano fattori quasi decisivi ne consiglia l’utilizzo, anche se è stato impiegato da titolare nel derby e servirà con il Como. L’impiego di Calha spingerebbe Zielinski nel ruolo di interno sinistro".

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"L’altro ballottaggio riguarda la fascia destra. Spence è in vantaggio su Diouf, l’inglese si è proposto bene nel derby con il Milan e il tecnico dell’Inter appare orientato a confermarlo. Non ci sono incertezze, invece, per il pacchetto arretrato. Fuori Bastoni, squalificato, la difesa verrà formata da Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Dimarco torna a comandare la fascia sinistra. Tra i pali Pepo Martinez. Provedel ha smaltito l’influenza e andrà in panchina. Pavard torna tra i convocati. Aggregati al gruppo i baby Bovio, Mosconi, Lavelli e Stabile".

(Corriere dello Sport)