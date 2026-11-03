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Tra i problemi dell'Inter ci sono anche gli infortunati. Chivu ha le scelte contate in difesa per la gara col Feyenoord di questa sera, complice la squalifica di Bastoni. Rientra Pavard, ma il francese non è in grado di partire dal 1'.

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Chivu spera di recuperare il prima possibile i giocatori indisponibili, dall'infermeria arriva una buona notizia, come segnala La Gazzetta dello Sport: "Jones può guarire in tempo per il Como, Stones e Lautaro si rivedranno dopo la sosta".