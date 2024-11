A due giorni dalla grande partita contro il Napoli a San Siro, Simone Inzaghi ha ancora un paio di dubbi per la sua Inter. Uno è sulla fascia destra, dove si giocano il posto come di consueto Matteo Darmian e Denze Dumfries. L'altro è in difesa, dove Acerbi ormai è pienamente recuperato, anche se non ha ancora giocato nemmeno un minuto dopo l'infortunio. Scrive il Corriere dello Sport