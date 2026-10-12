Archiviata la vittoria in campionato contro il Parma, per l'Inter è tempo di concentrarsi sulla Champions. Domani a San Siro arriva il Bruges, una gara che i nerazzurri non possono sbagliare dopo aver perso alla prima giornata contro il Real Madrid. Ecco perché nell'idea di Cristian Chivu c'è quella di schierare "un’Inter vicina a quella di gala", sottolinea Tuttosport.

"È scontato il ritorno fra i titolari di chi è rimasto seduto in panchina sabato, dunque Akanji, Bastoni, Barella e Zielinski. Ma dal primo minuto ci sarà anche capitan Lautaro Martinez, inizialmente risparmiato col Parma e subentrato a Thuram al 17' della ripresa. L'argentino farà coppia proprio col gemello francese, rimasto a lavorare alla Pinetina durante la sosta e apparso in ottima condizione".

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"A completare il quadro, se Chivu non regalerà sorprese, Martinez in porta, la conferma in difesa di Bisseck - da braccetto destro con Akanji centrale o viceversa? -, quella di Calhanoglu in mezzo al campo (il turco non ha riportato alcun problema col Parma) e di Dimarco a sinistra. L'unico dubbio potrebbe essere a destra: ancora Diouf, un'occasione per Luis Henrique o la pazza idea Spence dal primo minuto?".

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"Chivu deciderà la formazione fra oggi e domani mattina, dopo aver accolto con piacere ieri il pareggio fra Como e Roma. Solo la Lazio ha raggiunto in testa l'Inter a quota 16 grazie al successo casalingo contro il Monza. Il campionato però ora andrà in archivio per almeno 48 ore, perché torna la Champions e l'Inter deve cancellare lo zero in classifica dopo aver perso al debutto al Bernabeu col Real Madrid".

(Tuttosport)