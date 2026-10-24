GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Cristian Chivu starebbe preparando una grossa sorpresa per la partita di domani all'ora di pranzo a San Siro contro la Fiorentina. A riferirlo è il Corriere dello Sport, secondo cui a star fuori inizialmente potrebbe essere Marcus Thuram, per lasciare spazio alla coppia d'attacco Bonny-Esposito:

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"Nell’avvicinamento alla sfida con i viola, la notizia negativa riguarda l’infortunio di Luis Henrique, fermatosi ieri per un risentimento all’adduttore sinistro. In linea di massima tornerà dopo la sosta, ma non è del tutto escluso un recupero (almeno per la panchina) per la sfida interna con il Como dell’8 novembre".

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"Nel frattempo sulla destra si alterneranno Diouf e Spence, con il francese titolare contro la Fiorentina e l’inglese che deve accelerare per alzare i ritmi dopo l’ultimo periodo di adattamento. In vista del match interno di domani, Chivu in attacco potrebbe affidarsi a Pio Esposito e Bonny come titolari, concedendo (almeno dall’inizio) un po’ di riposo a Thuram che nell’ultimo giro delle nazionali non era stato convocato dalla Francia, ma poi alla ripresa ne ha giocate 4 di fila dal primo minuto contro Parma, Bruges, Bologna e Shakhtar".

(Fonte: Corriere dello Sport)