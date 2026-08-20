L'Inter aspetta Curtis Jones e intanto prepara la prima di campionato contro il Monza

Gianni Pampinella
Guarro Chivu cosa mi ha detto di Jones

VIDEO / Guarro svela: "Cosa mi disse Chivu di Curtis Jones dopo Inter-Liverpool"

Jones

L'Inter aspetta Curtis Jones, ultimo tassello di un mercato che parla inglese anche se per l'esordio con il Monza, Spence non sarà della partita. Il giocatore si è allenato a parte in quanto in ritardo con la preparazione.

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Jones invece è atteso nelle prossime ore mentre si delineano le scelte di Chivu. In porta Josep Martínez, in difesa Akanji e Bastoni sono praticamenti certi, mentre Stones resta favorito su Bisseck. Diouf a destra. Davanti potrebbero partire Pio Esposito e Bonny con Lautaro pronto a entrare.

Chivu

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