L'Inter aspetta Curtis Jones e intanto prepara la prima di campionato contro il Monza
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L'Inter aspetta Curtis Jones, ultimo tassello di un mercato che parla inglese anche se per l'esordio con il Monza, Spence non sarà della partita. Il giocatore si è allenato a parte in quanto in ritardo con la preparazione.
Jones invece è atteso nelle prossime ore mentre si delineano le scelte di Chivu. In porta Josep Martínez, in difesa Akanji e Bastoni sono praticamenti certi, mentre Stones resta favorito su Bisseck. Diouf a destra. Davanti potrebbero partire Pio Esposito e Bonny con Lautaro pronto a entrare.
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