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Oggi alle 13 all'Optus Stadium di Perth scenderanno in campo Inter e Juve. Dopo l'1-1 contro il Milan, i nerazzurri saranno impegnati in un altro test di lusso prima di fare ritorno in Italia. Alla vigilia il tecnico ha provato due diverse formazioni, ma l’idea di base di Cristian Chivu, secondo quanto riporta Tuttosport, è di dare maggiore spazio a chi ha giocato meno nella stracittadina con i rossoneri.

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"Chivu si aspetta delle risposte forti dagli attaccanti: lasciando perdere l’amichevole con i dilettanti tedeschi dell’Aasen, le punte dell’Inter non sono mai riuscite a segnare nelle tre amichevoli di livello più alto. Con il Karlsruhe ci aveva pensato Diouf, mentre con il Manchester City a Hong Kong e con il Milan mercoledì erano andati a segno rispettivamente Pavard e Dimarco. Non è detto che Bonny sia titolare, ma dovrebbe entrare, così come ci si attende qualcosa da Pio Esposito che però, essendo un attaccante di corporatura massiccia, necessita di più tempo per entrare in condizione. Lautaro e Thuram saranno domani ad Appiano, però difficile che possano partire titolari il 22 agosto a San Siro contro il Monza".

(Tuttosport)